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Королева Камилла попала в авиакатастрофу - сбылась ее фобия

30 октября 2022, 12:26

Королева-консорт всегда боялась летать, но этот полет заставил ее серьезно понервничать.

Королева-консорт Камилла, самолет
Королева-консорт Камилла едва не угодила в авиакатастрофу / instagram.com/theroyalfamily, pixabay.com

Королева-консорт Великобритании Камилла пережила крайне неприятное столкновение - по пути из индийского Бангалора в аэропорт Хитроу, Лондон, в нос самолета, на котором летела монархиня, врезалась птица.

Во время полета удар оказался такой силы, что оставил в обшивке самолета British Airways Boeing 777-200ER вмятину, и значительно усложнил посадку. Об этом сообщает Daily Mail.

Для Камиллы это было настоящим испытанием, ведь она страдает аэрофобией. Очевидцы рассказывают, что после приземления королеве потребовалось некоторое время, чтобы оправиться от охватившего ее оцепеняющего страха.

Несмотря на свою фобию, о которой королева-консорт не единожды рассказывала в прессе, она продолжает совершать полеты, чтобы выполнять свои королевские обязанности в полной мере.

Правда, этот визит в Индию, после которого Камилла вновь пережила ужас полета, не был официальным. По данным СМИ, королева отдыхала на экологическом оздоровительном курорте.

Ранее стало известно о том, что чета Уэльских планирует пополнение в семье - инсайдер намекнул на то, принц Уильям сменил гнев на милость, и в скорости от принцессы Кэтрин стоит ожидать приятных новостей.

Также Меган Маркл рассказала, как оконфузилась во время интервью с Пэрис Хилтон, из-за чего ей пришлось извиняться перед светской львицей за свое стереотипное мышление.

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