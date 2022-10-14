Король Великобритании оконфузился: новая выходка Чарльза опозорила всю семью

Неловкий момент с Чарльзом попал в объективы репортеров The Guardian.
Новый король Великобритании Чарльз III вновь оконфузился на официальном приеме. Он во время встречи с премьер-министром Лиз Трасс нелепо пошутил и нарвался на критику.
Монарх совершил довольно дерзкий поступок на встрече с политиком. Государственный деятель была к этому не готова.Сообщается, что во время аудиенции с преемницей Бориса Джонсона король отвесил ей звонкую "оплеуху".
Как только он увидел, что Лиз Трасс приближается к нему, он произнес одну колкую фразу. Лиз Трасс на секунду даже изменилась в лице.
Этот неловкий момент попал в объективы репортеров The Guardian.
"Снова здесь? О Боже", - сказал наследник Елизаветы II Чарльз.
В Сети раскритиковали за такие выходки Чарльза и отметили, что ему еще стоит поучиться вести себя на официальным мероприятиях.
Выходки Чарльза III
После смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
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