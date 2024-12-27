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Король Чарльз принял решение относительно принца Гарри

Алена Кюпели
27 декабря 2024, 21:59
242
76-летний король вчера обратился к нации.
Чарльз III
Чарльз III выступил с обращением/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily

Коротко:

  • Король Чарльз выступил с речью
  • Какой важный момент звучал

Король Чарльз принципиально исключил принца Гарри и принца Эндрю из своей рождественской речи.

Как пишет The Mirror, 76-летний король вчера обратился к нации в предварительно записанном послании из часовни Фицровия бывшей больницы Миддлсекс в Лондоне.

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Он рассказал о своей гордости тем, как общины по всей Великобритании отреагировали на беспорядки, и отдал дань уважения медицинскому персоналу, который поддерживал его и принцессу Уэльскую во время лечения рака.

Но хотя в его ежегодном послании были отрывки о принце Уильяме, принц Гарри и его жена Меган Маркл, а также его опальный брат принц Эндрю не были упомянуты вообще.

По словам королевского эксперта и историка доктора Тессы Данлоп, это упущение было признаком того, что король "четко принял решение".

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Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

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Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

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