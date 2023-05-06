"Копия мама": Потап показал сильно повзрослевшего сына

Украинский певец и продюсер Потап выложил фото своего взрослого сына от первого брака с продюсером Ириной Горовой.
На своей странице в Instagram, он поделился свежим изображением, где видно, как сильно подрос Андрей Потапенко и превратился во взрослого парня. "Май, сын, каштаны", - подписал фото артист.
Сыну Потапа уже 14 лет. Он родился в 2008 году, а через три года его родители стали жить по-отдельности. Сын остался жить с мамой, но отношения с Потапом также поддерживал.
Поклонники певца тут же "забросали" фото комментариями. Большинство из них сошлось во мнении, что мальчик - точная копия мамы - Ирины Горовой.
Напомним, ранее стало известно о том, что украинский продюсер и рэп-исполнитель Потап, скорее всего, покинул Украину. Такое предположение сделала украинская ведущая и блогер Нателла Кирс.
Ранее также украинская певица Анастасия Каменских, которая тщательно скрывает информацию относительно отношений с ее мужем, продюсером и исполнителем Потапом, неожиданно проговорилась о том, что же на самом деле происходит у пары.
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