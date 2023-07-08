Копия Леонтьев: Лорак высмеяли за новый образ

Запроданка украинского происхождения, певица Ани Лорак, которая продолжает выступать в террористической России, а также молчать о военном нападении на Украину, выглядит все хуже.
Ее фото уже не имеют того лоска, а дешевый фотошоп буквально "кричит" с каждого изображения. Всем известно, что у певицы проблемы с финансами из-за отмены ее концертов везде, и последнее фото тому доказательство.
На своей странице в Instagram Лорак поделилась фото, на котором она носит прическу в стиле Валерия Леонтьева. Косматые волосы торчат в стороны и издалека может показаться, что перед нами Леонтьев, в коротких шортах и на рассвете своей карьеры.
Напомним, на днях артистку, которая в Instagram продолжает создавать видимость роскошной жизни, папарацци подловили на недорогом испанском курорте. Ни вилл, ни яхт, ни частных пляжей - только Лорак, ее новый бойфренд Исаак Виджраку, сиротливо разложенное прямо поверх песка полотенце и куча народу вокруг.
Ранее новый бойфренд Ани Лорак решил заступиться за скандальную певицу, однако еще больше усугубил ситуацию, раскрыв настоящие взгляды "голубки мира" на войну в Украине.
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