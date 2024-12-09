Копии Альбины: Джанабаева показала, ка выглядят ее дети от Валерия Меладзе

Вы узнаете:
- Альбина Джанабаева опубликовала забавное видео детей
- Поклонники заметили сходство между Лукой и Агатой
Российская певица Альбина Джанабаева, которая уехала из страны-оккупанта РФ жить в Испанию, но так публично и не высказала свое мнение о войне в Украине, показала милое видео детей от российского певца Валерия Меладзе.
На своей странице в соцсетях Альбина опубликовала видео, как 10-летний Лука и 3-летняя Агата в шуточном видео готовили завтрак под музыку на кухни.
Агата показалась на видео в черно-красном платье, а рядом с лопаткой в руке двигался Лука.
"Дети, что происходит? Веселый завтрак намечается", - сказала певица.
Поклонники умилились видео с детьми Джанабаевой и Меладзе, а также отметили, как они похожие друг на друга.
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Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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