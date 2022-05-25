"Концертная деятельность подходит к концу": Шевчук заявил, что группа ДДТ сворачивает работу

Юрий Шевчук не боится говорить правду/ Фото А. Бойко, "Вести"

После скандала, где российский рок-музыкант, поэт-песенник и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказался по поводу нападения россии на Украину, сообщил, что концерты концерты "ДДТ" отменяются один за другим.

По информации российского издания Starhit, в Сети писали, якобы группа не возвращает деньги за купленные билеты. 65-летний Шевчук опроверг слухи.

"В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!" — заявил певец.

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На негатив в свою сторону исполнитель не обращает внимания — ему и не нужна поддержка коллег, которые придерживаются другого мнения. "Кто и как меня называет — мне безразлично!" — отметил он в программе "Гостиный двор" с Владом Зерницким.

"Мы поем для всех, для меня человек — это ценность, мне неважно, где этот человек живет. Я для людей работаю", - говорит Шевчук.

Напомним, после концерта, где Юрий Шевчук заявил, что "родина — это не жопа президента, которую нужно все время целовать", к нему за кулисы пришли силовики и изолировали его от остальных участников группы.