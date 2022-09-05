"Кому он там сдался": в РФ набросились на Галкина и требуют ответа за поддержку Украины

Максим Галкин и Пригожин / соцсети

Российский продюсер и муж певицы Валерии, которые активно ездят в Крым и поддерживают диктатора Путина заявил, что мужу Аллы Пугачевой Максиму Галкину нужно объясниться и быть со страной.

"В России есть люди разных взглядов, и политических, в том числе, но в трудное время мы должны быть со страной. Конечно, Максим в корне не прав, но объясниться с аудиторией, что он имел в виду, критикуя "российскую спецоперацию" (войну РФ в Украине - ред.), он должен", – заявил Пригожин, пишут росСМИ.

По мнению Пригожина, Галкину необходимо заниматься творчеством, и не затрагивая тему войны России против Украины. Продюсер отметил, что его семья всегда положительно относились к юмористу.

Видео дня

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Максим Галкин может вернуться в Россию. Причины на это две: здесь уже находится его жена Алла Пугачева, вторая – он никому не нужен в Европе.

"Вернется он, куда ж он денется. Кому он там сдался", – высказался журналист.

Соседов заверил, что россияне должны забыть о шоумене. Даже если Галкин вернется, его необходимо бойкотировать.

В РФ против Максима Галкина

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

Читайте также: