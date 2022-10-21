'Когда вместо мозгов - какашки': Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

Блогерша из Крыма, которая ненавидит Украину

Есть в Крыму такой блогер, как "Олечка Фомочка", которая сильно любит Россию, напавшую на Украину, а также практически в каждых своих сториз унижает Украину и украинцев.

Она - частый гость Телеграмм-канала "Боже, яке кончене". А теперь, на нее обратил внимание телеведущий и журналист Дмитрий Гордон.

Силиконовая патриотка России, которая работает мастером макияжа и не имеет высшего образования, брызгает слюной от того, что ей написывают "националисты из соседней страны".

"Даже если Россию объявят страной-врагом всего мира, я никогда не откажусь от своей нации, своей страны и уже тем более, любви к России", - говорит она своим силиконовым ртом, вспоминая деда, который "воевал, имел два сквозных ранения в спину, и которым она гордится".

Украину, в которой она родилась, крымчанка называет "соседней страной". Она говорит, что украинцам не понять, что такое "любовь к родине" и добавляет, что в 2014 году, когда "из соседней страны хотели сносить памятники Ленину", губатая патриотка в свои 19 лет охраняла их, потому что "это святыня".

Она также добавляет, что ей совершенно плевать [нецензурн.] и она не будет отвечать на угрозы и сообщения "граждан соседней страны". Однако, страничка "Олечки Фомочки" стала закрытой и отправить ей сообщение больше нельзя, потому что ей "все равно".

Напомним, ранее крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" и недавно матом обращалась к украинцам, а также выла в Instagram, как сильно она любит россию, снова не прошла мимо текущий ситуации.

В частности, "олечка", которая с помощью макияжа и волос сделала из себя трансвестита с гигантскими губами, опубликовала сториз, где прокомментировала удар по Новофедоровке в Крыму.

"Все, что вам пишут о произошедшем в Новофедоровке х..ня. Вы адекватно мыслить научитесь", - пишет интеллектуальная блогерша.

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