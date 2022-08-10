Крымская блогерша-истеричка стала похожа на трансвестита и призывает не верить "интернету" об ударах ВСУ

Крымская блогерша, которая называет себя "Олечка Фомочка" и недавно матом обращалась к украинцам, а также выла в Instagram, как сильно она любит россию, снова не прошла мимо текущий ситуации.

В частности, "олечка", которая с помощью макияжа и волос сделала из себя трансвестита с гигантскими губами, опубликовала сториз, где прокомментировала удар по Новофедоровке в Крыму.

"Все, что вам пишут о произошедшем в Новофедоровке х..ня. Вы адекватно мыслить научитесь", - пишет интеллектуальная блогерша.

Она также пишет, что у ее соседей снесло крышу, видимо имея ввиду украинцев, которые отчаянно воюют за свои территории.