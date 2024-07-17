Когда увидел ТЦК: Узелков показал, как убегает от полиции

Боксер Вячеслав Узелков поделился смешным видео, как убегает от силовиков.

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Вячеслав Узелков / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official

Украинский боксер и фитнес-тренер Вячеслав Узелков, который недавно сообщил, что был близок к смерти, поделился смешливым видео.

На своей странице в Instagram, он выложил видео, как в смешных очках якобы убегает от полиции и сотрудников ТЦК. Видео конечно-же носит развлекательный характер и Узелков просто хотел повеселить своих подписчиков.

Вячеслав Узелков поделился смешным видео / Скриншот Instagram/ uzelkov_official

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп". видео дня

Напомним, Вячеслав Узелков ранее состоял 22 года (1999-2021) в браке с фитнес-тренером Мариной Боржемской. Их развод сопровождался громкими скандалами, отголоски которых и сегодня время от времени попадают в прессу.

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Узелков, который ранее обвинил бывшую жену Марину Боржемскую в том, что он не общается с детьми, возмутился тем, что Гордон и Демин "поднимают женские вопросы". Возможно, боксер недоволен тем, что его бывшая жена Марина Боржемская недавно дала интервью Демину, в котором рассказала об их браке.

Также, Узелков недавно перенес операцию на сердце и публиковал кадры с больничной койки.

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