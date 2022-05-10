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Клаус Майне из Scorpions рассказал почему изменил слова легендарной рок-баллады в поддержку Украине

10 мая 2022, 21:48

Музыкант до последнего не верил в то, что война придет в независимое процветающее государство.

Клаус Майне из Scorpions рассказал про поддержку Украине / instagram.com/scorpions

Лидер легендарной рок-группы Scorpions Клаус Майне во время выступления в Лас-Вегасе изменил слова песни WInds of Change о Москве и парке Горького в знак солидарности и поддержки Украины в войне с рф.

В интервью для ТСН музыкант рассказал, что сподвигло его на такие перемены. Так Майне отмечает, что пристально следил за новостями в Украине, и у него было предчувствие о том, что в феврале вот-вот случится нечто ужасное.

"Мы смотрели новости каждый день, и у каждого, очевидно, было ощущение, что в эти дни в феврале может быть вторжение. Но тогда думать об этом было так отвлеченно и так нереально. Я помню день, когда увидел новости, и не мог поверить. Мы были в шоке, не могли поверить, что это правда", - вспоминает лидер Scorpions.

Когда началось полномасштабное военной вторжение рф в Украину он с группой готовился к концерту в Лас-Вегасе. Тогда-то ему и пришла идея изменить текст легендарной песни, прославляющий ветер свободы, который он когда-то почувствовал в столице страны-агрессора. Вместо этого они спели: "А теперь послушай мое сердце, оно говорит Украина".

"Мы как раз готовились к новому туру, у нас как раз вышел новый альбом, и мы готовили шоу в Лас-Вегасе. Вы знаете, я подумал, что сейчас не время романтизировать Россию текстами вроде "Гулять по Москве и парку Горького". Я хотел сказать этими словами, что мы поддерживаем Украину в этой очень сложной ситуации", - рассказал Клаус Майне.

Артист подчеркивает - он уверен, что скоро в Украине наступит мир, хотя ему сложно представить, даже после просмотра новостей, масштабы ужаса, который приходится переживать украинскому народу: "Мы видим это ежедневно по телевизору, эти ужасные кадры, мы смотрим новости, где бы мы ни были. Это разбивает сердце. Но мы не имеем истинного представления, что это действительно значит - быть в такой ситуации, это так сложно для любого человека. Так много невинных людей потеряли жизнь. Мы все надеемся, что это очень скоро закончится, и мы все увидимся в лучшие времена. И мы очень уважаем украинцев".

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Ранее экс-ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон собрал средства и передал Украине внедорожники и гуманитарную помощь.

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