Популярный британский телеведущий передал Украине внедорожники

Джереми Кларксон собрал помощь для Украины/ Фото: topgear.com

Экс-ведущий популярного шоу об автомобилях Top Gear Джереми Кларксон собрал средства и передал Украине внедорожники и гуманитарную помощь.

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Об этом шоумен сообщил на своей странице в Instagram.

"Благодаря щедрости тех людей, которые пожертвовали средства, мы смогли купить эти пикапы, и в эти выходные команда Diddly Squat загрузила их и отвезла в Украину, где теперь они будут использоваться для эвакуации пострадавших от военных действий", – написал он.

Напомним, ранее легендарный британский музыкант, сэр Элтон Джон выступил в поддержку украинцев, которые страдают от рашистской оккупации. Особенного его заботит ситуация в Мариуполе, который артист посещал лично.