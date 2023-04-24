Киркоров ударил журналиста между ног за вопрос о прическе

Филиппу Киркорову сходит с рук абсолютно все. Такое возможно только в рабской и террористической России.

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Филипп Киркоров / скриншот YouTube

Филипп Киркоров, сумасшедший российский певец-путинист, который перекроил себе и тело и мозги, похоже уверен в своей полной безнаказанности. Он абсолютно спокойно распускает и руки, и язык, оставаясь при этом на олимпе российского шоу бизнеса.

На этот раз, певец опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

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Смотрите видео, как Киркоров ударил журналиста в пах

"Что значит — что с прической? А что у тебя с прической?", — ответил Киркоров и ударил репортера между ног. Затем психованный певец быстро ушел с красной дорожки.

Киркоров снова ударил журналиста / Скриншот видео

Киркоров снова ударил журналиста / Скриншот видео

Напомним, ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Кроме того, ранее появилась информация о том, что старик-сердцеед Бедрос Киркоров решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой, с которой прожил в браке 26 лет. По некоторым данным, разрыв произошел из-за некой беременной медсестры, которая меняла утки престарелому ловеласу.

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