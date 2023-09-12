Киркоров снял штаны перед Собчак и показал ей своё пришитое филе

Ждем, когда Киркоров засветит свой новый зад уже во всей красе.

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Собчак умиляется работе пластического хирурга, Коллаж Главред, фото Instagram/xenia_sobchak

Российская пропагандистка, считающая себя либералкой Ксения Собчак решила разобраться с российским пластическим хирургом, который удачно пришил попу путинисту Киркорову, но облажался с грудью российской певицы Славы.

И нас бы вовсе не интересовал этот скандал, если бы Киркорорв не снял штаны и буквально не тыкнул свой новоприклееный бампер, так называемой либералке в лицо.

На своей странице в Instagram, Собчак опубликовала фрагмент интервью с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. На видео, где она обсуждлает с врачом что и кому тот пришил, Собчак опубликовала момент, где Киркоров вначале говорит, что ему "есть, что показать". А потом ловко поворачивается задом и одним движением снимает штаны.

видео дня

На видео - Киркоров и Собчак оценивают новый зад путиниста:

Развеселившаяся Собчак услужливо разглядывает новый хвост путиниста, а тот его радостно оттопыривает, показывая как задорно он умеет стоять.

Отметим, что Киркоров носится с новым задом, как ребенок с долгожданной игрушкой. Путинист готов показывать его всем и всякому, радостно оттопыривает его и даже принуждает детей хлопать его во время концерта. Тут имеются ввиду не апплодистменты Киркорову и его заду, а похлопывания по силиконовой подушке, пришитой к Киркорову сзади.

Напомним, ранее в сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.

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