Киркоров пришел в ярость, услышав о Пугачевой / скриншот

Российский шоу-бизнес уже трещит по швам из-за войны в Украине. Певица Алла Пугачева, в отличие от своего бывшего мужа Филиппа Киркорова, уже озвучила свою позицию.

Пока сограждане Киркорова убивают украинцев, он разгуливает на ковровой дорожке в бомбере и лимонных брюках с узором. Он также сделал начес и надел очки в красной оправе.

Журналисты начали задавать вопросы про Аллу Борисовну, которая накануне вступилась за Максима Галкина, попросив и ее признать иноагентом. Однако Киркоров решил промолчать, осадив корреспондентов грозным взглядом.

Напомним, ранее Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

Также мы писали, что певица Лайма Вайкуле поддержала свою коллегу по сцене Аллу Пугачеву, которая обратилась к российским властям, попросив признать ее иностранным агентом.

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