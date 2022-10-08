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Киркоров не осилил: названо имя покупателя роскошного замка Пугачевой и Галкина в Подмосковье

8 октября 2022, 21:11

Позволить себе такую недвижимость за баснословные деньги может не каждый.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Кто купит замок Пугачевой и Галкина / instagram.com/maxgalkinru/

В россСМи недавно появилась информация о том, что Алла Пугачева выставила свой элитный особняк в поселке Грязь (Подмосковье) на продажу за миллиард рублей (более 16 миллионов долларов), пишет Экспресс-Газета.

Роскошный золотой дворец Пугачева и Галкин построили совместно еще в 2010-м году и вложили туда огромные деньги. Артисты жили московской жизнью долгие годы, однако последняя выходка кремлевских властей о "иностранных агентах", про которую все знают, заставила звездных супругов задуматься, стоит ли дальше оставаться в России.

В итоге пара приняла решение и уехала за границу, оборвав все связи с путинистами. Недавно в Сети появилась информация о потенциальном покупателе замка Пугачевой. Позволить себе такую недвижимость за баснословные деньги может не каждый. В большинстве случаев в таких домах проживают звезды шоу-биза.

Так, российский музыкальный продюсер и режиссер Дмитрий Ашуров сообщил, что приобрести особняк Примадонны, вероятно, захочет миллионер Андрей Ковалев.

"Политики не будут покупать. В шоу-бизнесе не лучшие времена сейчас. Может купить дом Андрей Ковалев (лидер рок-группы "Пилигрим" - прим. ред.). Он и в шоу-бизнесе, и любитель похвастаться, и деньги такие есть – он из сферы бизнеса", - заявил Ашуров.

Ранее стало известно, что российский артист Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

Советник Офиса президента Алексей Арестович выразил поддержку и восхищение Примадонной в ее желании быть признанной иноагентом в РФ следом за ее мужем, Максимом Галкиным, который придерживается антивоенных взглядов.

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