Киркоров на концерте заставил мальчика трогать его за филейную часть

Киркоров приложив руку к своей попе и заставил стучать по ней.

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Филипп Киркоров продолжает позорить себя/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Российский певец Филипп Киркоров, который известен своими скандальными выходками, а также тем, что пришил себе новую попу и лицо, пошел дальше и опозорился по полной во время очередного концерта.

В частности, во время очередного выступления, Киркоров тряс своей попой, а потом присел и решил дать потрогать новый орган мальчику, который к своему несчастью оказался в зрительном зале да еще и рядом со сценой.

Он присел на краю сцены и спустил свое достояние вниз. А потом взял руку, торчащую из зала и стал прикладывать ее к своему обновленному заду.

видео дня

Только вот рука оказалась детской.

На видео - Киркоров и его выкрутасы:

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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