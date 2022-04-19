Киевлянка Наташа Королева впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем-рашистом

Королева впервые появилась на публике с начала войны в Украине / instagram.com/koroleva__star

Певица украинского происхождения Наташа Королева уже 54 дня молчит о войне, которую развязала россия на ее исторической родине.

Поговаривают, что из-за войны в семье артистки развернулась настоящая драма - дескать она хоть и не делала публичных заявлений, но поддерживает Украину, в то время как ее горячо обожаемый муж, стриптизер Тарзан (Александр Глушко) оказался заядлым путинистом, и активно распространяет в социальных сетях лживую пропаганду о "русском мире".

На этой почве, согласно СМИ, пара даже готовится к разводу. Вероятно этим Королева и решит позже оправдать свое бездействие, в то время как ее родные - сестра и мать, без колебания вычеркнули из своих жизней стареющего плясуна, который не имеет уважения к Родине своей якобы любимой супруги.

Однако, семейный кризис и ужасы, которые переживает ее народ, не мешают Королевой посещать светские мероприятия. На днях когда-то украинская певица посетила вечеринку, организованную ее подругами - Эвелиной Бледанс и Аллой Кравченко.

На праздник "русалка из Маленькой страны" пришла в гордом одиночестве, без путинского шута в стрингах.

Королева впервые появилась на публике с начала войны в Украине / instagram.com/allasoshiny

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За несколько дней до начала полномасштабного военного вторжения рф в Украину Наташа Королева опубликовала ролик, в котором на украинском языке исполняет песню Ой у гаю при Дунаю, которой, по ее же словам, обычно поднимает себе настроение.

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