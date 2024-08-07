Киевляне проклянут: звезда "Кухни" рассказала о неприятном инциденте на дороге

Катерина Кузнецова рассказала, что с ней случилось на мосту Патона в Киеве.

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Катя Кузнецова отмечает годовщину со своим парнем / Коллаж Главред, фото Instagram/katykino

Украинская актриса, звезда сериала "Кухня" Екатерина Кузнецова рассказала о неприятном инциденте, который случился с ней на дороге.

Как написала артистка в Instagram, она ехала на актерские пробы, но почти доехав до места назначения она услышала странные звуки внутри автомобиля. После работы она попросила знакомого осмотреть машину, но он ничего не нашел. В конце концов, машина все же сломалась на мосту в Киеве. Мотор заглох и актрисе пришлось вызывать эвакуатор.

Кузнецова также похвалила себя за то, что в такой "нервный" момент она смогла сохранить самообладание и даже не матюкалась.

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Чем прославилась Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

"Я собиралась на пробы. Еду. Вдруг я слышу странные звуки. И меня удивляет мое спокойствие. И думаю, что не буду рисковать, останавливаю машину на парковке, уехала на пробы. Я заказываю такси и у таксиста прошу посмотреть глушители, аккумулятор или колодки. И я показываю ему машину все едет, все показатели в норме. Думаю, странно. Думаю, что если заглохну на мосту, то меня проклянет вся киевская элита за рулем. Решила найти в чем дело. Заехала на СТО, но парни не смогли посмотреть. Я поехала дальше и просто заглохла в самом начале моста Патона. А дальше эвакуатор. Я себе благодарна, что была сдержанной и не материлась", - похвасталась артистка.

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Напомним, ранее Катя Кузнецова показала, как занимается баррэ. По словам Кузнецовой, главное найти свой вид спорта. "И все будет круто! Будет мотивация, тренировки в удовольствие и крутой результат", - говорит она.

Ранее Катя Кузнецова рассказала об отношениях со своим парнем. Своей историей актриса поделилась с ведущим Славой Деминым. Демин расспросил Кузнецову, что она думает по поводу фразы "хороших русских не существует". "Согласна. И мы часто ссоримся по этому поводу", - говорит актриса Кузнецова.

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