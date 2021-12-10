Катя Осадчая открыла фанатам, как выглядела в 17-летнем возрасте на подиуме модного показа

Катя Осадчая начала карьеру профессиональной модели в нежном возрасте - 13 лет / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая Катя Осадчая решила поностальгировать, поздравляя украинскую дизайнерку Лилию Пустовит с Днем рождения.

Модель обратилась к семейным фотоархивам, и обнаружила в них фотографию, доказывающую их с Пустовит "дружбу длинною в жизнь".

Кадр сделан, по словам Осадчей, в конце девяностых годов. Тогда ей было около 17 лет.

Юная Осадчая в белой футболке поло и светлых штанах позирует на подиуме во время модного показа Лилии Пустовит. На тот момент телеведущая уже четыре года (с 13 лет) вела профессиональную карьеру модели.

Для Лилии Пустовит конец девяностых также был знаковым - кроме многолетней и теплой дружбы с перспективной моделью Осадчей, в 1998 году была создана торговая марка POUSTOVIT, которая быстро стала известна в Украине и далеко за ее пределами.

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Катя Осадчая на подиуме модного показа в юности / instagram.com/kosadcha

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