В Украине страдает не только ВДВ РФ, но и "Звездный десант" диктатора Путина.

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"Звездный десант" Путина попал под обстрел / коллаж: Главред, фото: instagram.com/aniriofficial/

Сегодня известная в террористической России блогерша Анири, которая является исполнительницей оды стране-оккупанту "Я верю в тебя, Россия" рассказала, что попала под обстрел в незаконно оккупированной Луганской области.

Подробностями блогерша поделилась для росСМИ.

С начала кровавой войны, которую развязала Россия, Анира присоединилась к так называемому "Звездному десанту" и вместе с другими артистами ездит на оккупированный Донбасс.

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В этот раз артистка-путинистка попала под обстрел в госпитале в городе Кременная, что находится в Луганской области. Система ПВО сбила ракету прямо над госпиталем.

"Раздался оглушительный взрыв. Я уже привыкла к звукам взрывов, к выстрелам, но такое я слышала впервые. Вторую ракету отразить не удалось, и она сильно ранила парня неподалёку от нас", — рассказала любительница Путина.

Как ни странно, это уже не первое происшествие, когда "Звездный десант" попадает под обстрел, ведь ВСУ работают на полную и кошмарят оккупантов по всей линии фронта.

"Нужно понимать, что Кременная - это первая линия обороны, и наш прошлый приезд сюда тоже не обошёлся без инцидентов. Помню, как мы привезли помощь, и во время разгрузки услышали звуки выстрелов прямо рядом с нами. Взрывались снаряды, раздавались постоянные автоматные очереди. Признаюсь, мне было страшно..." - заныла блогерша.

Стоит добавить, если бы Кремль не развязал кровавую войну в Украине, то россиянам не пришлось бы ездить сюда под пулями со своей "гуманитаркой".

Кто такая Анири Анири - российская певица, блогер, автор песен и многодетная мама, генеральный директор лейбла Аniri Music. Поддерживает террористическую власть РФ, которая развязала войну в Украине.

Напомним, 26 февраля 2024 года австралийские власти ввели санкции против 55 граждан РФ и 37 организаций, выразив таким образом поддержку Украине в кровавой войне, которую начала Россия.

А недавно затятый путинист Охлобыстин рассказал байку о том, как смог "спастись от ДРГ".

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