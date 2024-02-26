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Сразу 55 путинистов: новые жесткие санкции против артистов РФ

Элина Чигис
26 февраля 2024, 18:49
Популярные артисты террористической РФ попали под новые санкции.
Киркоров, Басков, Газманов
55 путинистов попали под санкции Австралии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/, instagram.com/nikolaibaskov/, instagram.com/oleggazmanov/

Сегодня стало известно, что австралийские власти ввели санкции против 55 граждан РФ и 37 организаций.

Министерство иностранных дел Австралии таким образом выразило поддержку Украине в кровавой войне, которую начала Россия.

Представители минестерства считают, что российские артисты, которые поддерживают Кремль должны ответить за свои поступки. А также они призвали Россию прекратить эту страшную войну.

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"Австралия остается непоколебимой в поддержке Украины в самообороне и привлечении к ответственности виновных в незаконном и безнравственном вторжении России. Австралия снова призывает Россию и ее сторонников немедленно прекратить эту бессмысленную войну. Сегодня и каждый день Австралия стоит с Украиной и ее народом", - написано в заявлении.

В частности, санкции ввели против 55 граждан России, среди которых: Филипп Киркоров, Николай Басков, Олег Газманов, Николай Расторгуев и Тина Канделаки.

Ограничения применили к тем, кто принимал учавствие в "депортации украинских детей из находящихся под временным контролем России регионов". Теперь они не смогут вьехать в Австралию, а к 37 компаниям, которые в списке применят финансовые ограничения.

Что известно о Государственном реестре санкций

27 июля 2023 вступили в силу изменения, которыми создано Государственный реестр санкций.

Создание Реестра обеспечивает наличие единого, официального и централизованного источника информации о примененных Украиной санкциях. Реестр позволяет любому лицу получить доступ к официальной базе данных обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции. Реестр начал функционировать 2 февраля 2024 года.

Напомним, 7 января2023 года Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел санкции против известных артистов РФ - в том числе Киркорова и Михалкова.

А также российский певец Филипп Киркоров высказал недовольство западными санкциями против России, которая развязала кровавую войну против Украины.

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