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Клоун-путинист Охлобыстин рассказал байку о своем "спасении от ДРГ"

Дмитрий Видоменко
26 декабря 2023, 23:04
Кроме того, жизнь безумного путиниста Ивана Охлобыстина якобы спасла книга "Молитвослов".
Охлобыстин
Иван Охлобыстин теперь рассказывает байки о своем чудесном спасении / коллаж Главред фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный своим яростным путинизмом и безумным религиозным фанатизмом актер и сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне войны. Видео обнародовал русский пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Охлобыстин хвастает, что его от "вражеской шрапнели" на Юге Украины спас бронежилет, который он не надевал несколько месяцев.

Кроме того, жизнь безумного путиниста якобы спасла книга "Молитвослов".

видео дня

"Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы – есть, ДРГ – нет. И действительно, вот, прилетело. Спас бронежилет, собственно говоря, который я много месяцев не одевал", – актив рассказывал байку Охлобыстин.

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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Иван Охлобыстин новости шоу бизнеса война России и Украины
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