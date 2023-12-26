Клоун-путинист Охлобыстин рассказал байку о своем "спасении от ДРГ"

Кроме того, жизнь безумного путиниста Ивана Охлобыстина якобы спасла книга "Молитвослов".

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Иван Охлобыстин теперь рассказывает байки о своем чудесном спасении / коллаж Главред фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный своим яростным путинизмом и безумным религиозным фанатизмом актер и сценарист из страны-агрессора РФ Иван Охлобыстин рассказал, как попал под обстрел в зоне войны. Видео обнародовал русский пропагандистский телеграмм-канал Mash.

Охлобыстин хвастает, что его от "вражеской шрапнели" на Юге Украины спас бронежилет, который он не надевал несколько месяцев.

Кроме того, жизнь безумного путиниста якобы спасла книга "Молитвослов".

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"Так получилось, что мы напоролись на ДРГ. И, ну, мы – есть, ДРГ – нет. И действительно, вот, прилетело. Спас бронежилет, собственно говоря, который я много месяцев не одевал", – актив рассказывал байку Охлобыстин.

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

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