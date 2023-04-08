Карма для мужа Шакиры: любовница Пике изменила ему с футбольным тренером

Теперь самому Пике его молоденькая любовница наставила рога. Что ж, теперь футболист на своей шкуре почувствует, как это быть обманутым.

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Шакира и Жерар Пике / Instagram

Похоже любовница бывшего мужа певицы Шакиры Клара Чиа, теперь будет есть джем в доме испанского коллеги Жерара Пике.

Звезда футбола снова попал в заголовки СМИ после того, как стало известно об интрижке его любовницы Клары Чиа и испанского футбольного тренера Пепа Гвардиолы.

Подробности этого слуха впервые сообщил Sport, показав, что Клара могла быть вовлечена в тайные отношения с Гвардиолой. Также было сказано, что бывший игрок знает Клару, потому что его дети ходили в ту же школу, что и она, пишет Hola.com.

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Ни Пике, ни Клара пока не прокомментировали пикантную ситуацию. Но это еще не все: ходят слухи, что предполагаемая измена произошла после того, как Клара узнала, что у Пике наметился явный роман с его молодым адвокатом.

Напомним, ранее 45-летняя колумбийская певица Шакира, которая недавно разошлась со своим 35-летним мужем, испанским футболистом Жераром Пике, рассказала о том, как выявила измену мужа.

Шакира якобы поняла, что ее экс-возлюбленный Жерар Пике изменяет ей, когда увидела, как из ее дома исчезает варенье. Исполнительница хита "Hips Don’t Lie" вернулась домой из путешествия и заподозрила измену мужа, увидев опустевшую банку джема. Отметим, что знаменитый футболист и их дети ненавидят джем.

Кроме того, ранее изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры. Сперва от комментариев он отказался, однако позже, немного поразмыслив, заявил, что больше всего его интересует, как сложившаяся ситуация отразится на их с Шакирой сыновьях.

"Мы должны защищать наших детей. Каждый решает сам за себя. Я не хочу говорить больше. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было хорошо. У меня всегда были близкие отношения с сыновьями. Ничто меня не делает меня более счастливым, чем то, что они счастливы", - ловко ускользнул от темы Пике.

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