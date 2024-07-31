Кардинальные изменения: Владимир Дантес показался с короткой стрижкой

Владимир Дантес поделился с поклонниками своими изменениями.

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Владимир Дантес сменил прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Украинский популярный певец Владимир Дантес знаменит не только своими песнями, но и кудрявой шевелюрой, которая стала неотъемлемой частью его образа.

На своей странице в соцсетях артист показался фанатам с новой прической – он решил обстричь волосы и опубликовал соответствующее фото.

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"Снова короткая прическа", – написал Владимир.

На снимке Дантес позирует в черной спортивной кофте с капюшоном перед зеркалом, а вот, что именно спровоцировало артиста на новую стрижку он не рассказал.

Владимир Дантес с короткими волосами / фото: скрин instagram.com/volodymyrdantes/

Кто такой Владимир Дантес? Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.

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