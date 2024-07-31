Кардинальные изменения: Владимир Дантес показался с короткой стрижкой

Украинский популярный певец Владимир Дантес знаменит не только своими песнями, но и кудрявой шевелюрой, которая стала неотъемлемой частью его образа.
На своей странице в соцсетях артист показался фанатам с новой прической – он решил обстричь волосы и опубликовал соответствующее фото.
"Снова короткая прическа", – написал Владимир.
На снимке Дантес позирует в черной спортивной кофте с капюшоном перед зеркалом, а вот, что именно спровоцировало артиста на новую стрижку он не рассказал.
Кто такой Владимир Дантес?
Владимир Дантес (настоящее имя - Владимир Гудков) - украинский певец, теле- и радиоведущий. Экс-участник группы ДиО.фильмы. Победитель шоу талантов "Фабрика звезд-2". Был женат (2015-2022) на певице DOROFEEVA. Автор проектов "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок Культури", "Мам, я делаю бизнес" и пр. Снимался во многих телешоу - "Лига смеха", "Маскарад", "Маленькие гиганты", "Я Люблю Україну", "Еда, я люблю тебя" и т.д. Участник группы Badstreet boys. Сольно выступает под псевдонимом Dantes.
Новости шоу-бизнеса
Ранее стало известно, что звезда "Маленьких женщин", ирландская актриса Сирша Ронан, тайно вышла замуж за своего киномужа - актера Джека Лаудена, с которым однажды играла супружескую пару.
Также украинская ведущая Соломия Витвицкая показала, как примчалась к своему возлюбленному-военному в прифронтовую зону на Донецком направлении.
Вас может заинтересовать:
- "Огромная черная дыра": Дорофеева рассказала про хейт из-за Дантеса и Кацурина
- Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт
- "Я обследовалась": Надя Дорофеева отчаянно призналась фанатам о своей болезни
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред