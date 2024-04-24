Кардашьян требует, чтобы помощники выполнили это странное задание, прежде чем подавать кофе

Ким Кардашьян не переносит один очень обычный звук и требует помощи от других.

https://stars.glavred.info/kardashyan-trebuet-chtoby-pomoshchniki-vypolnili-eto-strannoe-zadanie-prezhde-chem-podavat-kofe-10560224.html Ссылка скопирована

Ким Кардашьян ненавидит один звук/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kimkardashian

Светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян поделилась странной привычкой, которую для нее выполняют ее ассистенты.

В частности, по информации Page Six, Кардашьян требует, что с ее картонного стаканчика снимали картонное кольцо, которое защищает руки от горячего напитка.

По информации издания, она даже не может подумать о том, чтобы прикоснуться к стаканчику, пока защитное кольцо будет на нем.

видео дня

"Я ненавижу это чувство, как и звук", — сказала Кардашьян в программе "Jimmy Kimmel Live!", добавив, что "с кем бы она ни была", он снимет картонное колечко, пока она не смотрит.

"Звук картона, двигающийся по стаканчику, для меня как гвозди по классной доске", - говорит она.

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

Однако на различных фотографиях папарацци видно, как светская дива Кардашьян успешно держит стаканы Starbucks с картонными кольцами.

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

Ранее также стало известно о том, что уже почти 20 лет светская львица и бизнесвумен Ким Кардашьян страдает неизлечимым аутоиммуннымзаболеванием - псориазом. Над кланом знаменитостей часто подшучивают из-за любви к фотошопу, но свою болезнь Ким показывает без прикрас.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред