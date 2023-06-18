"Капец, Леша. Ты облажался": Каменских прокомментировала вступление Потапа в ТрО

NK рассказала, что думает про скандалы, частью которых стал Потап во время полномасштабной войны в Украине.

https://stars.glavred.info/kapec-lesha-ty-oblazhalsya-kamenskih-prokommentirovala-vstuplenie-potapa-v-tro-10478926.html Ссылка скопирована

Настя Каменских прокомментировала скандалы с Потапом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) откровенно рассказала о том, что за время полномасштабной войны в ее семье с музыкальным продюсером и певцом Потапом (Алексей Потапенко) наступали моменты, когда она его открыто критиковала.

Сейчас артист поддается критике из-за длительного пребывания за границе во время войны в Украине, заявление о том, что он был "заочно записан в ТрО", и двусмысленную песню "Волонтер". В интервью для Маши Ефросининой Каменских на вопрос "У тебя были за эти более чем 400 дней периоды, когда ты говорила: "Это капец, Леша. Ты облажался"?" ответила утвердительно.

Впрочем, на камеру критиковать супруга певица не стала. Она уверена, что хейт в сторону Потапа незаслуженно раздут. И она, как жена поддерживает Алексея.

"Я со своим мужем. У нас много общего, но мы с ним не близнецы. Он - отдельная личность. И он - тоже человек, который проходит свои этапы. Моя главная роль как жены - несмотря ни на что, поддержать своего мужа. И я считаю, что эта позиция правильная. Бывают ошибки. Но он ничего плохого не сделал. Ни я, ни мой муж", - заявляет NK.

Смотрите интервью Потапа про хейт и деятельность во время войны в Украине:

Ранее свое мнение о песне "Волонтер", за которую Потапа освистали в обществе, высказал певец и комик Владимир Дантес, который знает волонтерскую "кухню" изнутри. Он попытался оправдать Потапа.

Также в Сети стали ходить слухи о том, что Потапенко покинул Украину сразу после завершения съемок музыкального проекта Голос країни-12, дескать испугался реалий войны.

Другие новости: