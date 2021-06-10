Канье Уэст встреается с Ириной Шейк - уже официально

Канье Уэст / Getty Images

Американский рэпер Канье Уэст после развода со звездой реалити Ким Кардашьян нашел утешение в обьятьях российской модели и молодой матери Ирины Шейк.

На днях Канье и Ирина засветились вместе на фото во время празднования дня рождения репера во Франции. Как сообщает TMZ , рэпер и модель были замечены во французском регионе Прованс во вторник.

На изображениях, полученных Daily Mail , их можно увидеть гуляющими по своему роскошному отелю, а Уэст фотографирует ее.

"TMZ подтвердили, что они на 100% встреаются, но наши источники говорят, что неясно, насколько их отношения серьезны на данный момент", - говорится в публикации таблоида.

Ранее Шейк неоднократно участвовала в проектах Уэста. В 2010 году она снялась в видеоклипе на его песню Power, после чего не раз представляла одежду модного бренда музыканта на европейских неделях моды.

В январе стало известно, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся после нескольких лет попыток наладить брак.

Еще год назад Канье Уэст забрал детей и уехал от Кардашьян, но они продержались еще почти год вместе.