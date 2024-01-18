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Канье Уэст вставил сплошные зубы за 850 тысяч долларов: как это выглядит

Алена Кюпели
18 января 2024, 22:20
Американский рэпер и дизайнер решил стать похожим на злодея.
Канье Уэст сделал себе железную улыбку
Канье Уэст сделал себе железную улыбку / Коллаж Главред, фото Pixabay, скриншот YouTube

Скандальный 46-летний американский рэпер Канье Уэст шокировал своим преображением.

Так, на днях, в своей истории в Instagram он продемонстрировал новые металлические зубные протезы, которые стоят кругленькую сумму в 850 000 долларов, пишет Page Six.

Во втором посте Уэст сравнил свой новый образ со злодеем Джеймса Бонда Челюстями, у которого был металлический рот.

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Злодей появился в фильмах "Шпион, который меня любил" 1977 года и "Лунный гонщик" 1979 года.

Зубы Уэста были полностью удалены и заменены изготовленными на заказ титановыми протезами самопровозглашенным "отцом алмазной стоматологии" доктором Томасом Коннелли и стоматологом-косметологом Наоки Хаяши.

Однако Коннелли отрицал, что естественные зубы Уэста были удалены: "Ему не удаляли зубы. У него все еще есть полный зубной ряд. Он здоров и счастлив".

Канье Уэст и его новые зубы
Канье Уэст и его новые зубы / Фото Page Six

Напомним, ранее рэпер и дизайнер Канье Уэст в интервью для подкаста Revolt репер отметил, что свой авторитет, несмотря на слухи и сплетни о нем, он заслужил. И сравнил себя с русским диктатором Путиным.

"Я как молодой Путин. Я дошел до этого, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я – король культуры. На протяжении этих 20 лет. И так будет еще 2000 лет", - уверенно сообщил Уэст.

Позднее семья его бывшей жены, Ким Кардашьян, поддержала Украину в ее борьбе против агрессии РФ.

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Канье Уэст новости шоу бизнеса
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