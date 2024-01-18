Канье Уэст вставил сплошные зубы за 850 тысяч долларов: как это выглядит

Скандальный 46-летний американский рэпер Канье Уэст шокировал своим преображением.
Так, на днях, в своей истории в Instagram он продемонстрировал новые металлические зубные протезы, которые стоят кругленькую сумму в 850 000 долларов, пишет Page Six.
Во втором посте Уэст сравнил свой новый образ со злодеем Джеймса Бонда Челюстями, у которого был металлический рот.
Злодей появился в фильмах "Шпион, который меня любил" 1977 года и "Лунный гонщик" 1979 года.
Зубы Уэста были полностью удалены и заменены изготовленными на заказ титановыми протезами самопровозглашенным "отцом алмазной стоматологии" доктором Томасом Коннелли и стоматологом-косметологом Наоки Хаяши.
Однако Коннелли отрицал, что естественные зубы Уэста были удалены: "Ему не удаляли зубы. У него все еще есть полный зубной ряд. Он здоров и счастлив".
Напомним, ранее рэпер и дизайнер Канье Уэст в интервью для подкаста Revolt репер отметил, что свой авторитет, несмотря на слухи и сплетни о нем, он заслужил. И сравнил себя с русским диктатором Путиным.
"Я как молодой Путин. Я дошел до этого, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я – король культуры. На протяжении этих 20 лет. И так будет еще 2000 лет", - уверенно сообщил Уэст.
Позднее семья его бывшей жены, Ким Кардашьян, поддержала Украину в ее борьбе против агрессии РФ.
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