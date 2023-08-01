Камалия нежно обратилась к мужу-миллиардеру: "Невероятный"

Певица осыпала Мохаммада Захура похвалой и признаниями в нежных чувствах.

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Камалия поздравила Мохаммада Захура с днем рождения, и призналась мужу в любви / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица Камалия показала поклонникам, что кризис в ее семейных отношениях с пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром успешно преодолен. Супруги не отходят друг от друга ни на шаг, и не стесняются демонстрировать чувства.

Так, в день рождения Захура, артистка на своей странице в Instgram опубликовала несколько семейных фото, и поздравила мужа с праздником. При этом она обращалась к нему, как к самому-самому, с неподдельной нежностью.

"Сегодня празднует свой 68-й день рождения невероятный Захур — человек, которого я ценила больше всего за последние два десятилетия. Он любящий муж, верный друг, блестящий учитель, покровитель, наставник, инвестор, советник – список можно продолжать и продолжать. А когда родились наши принцессы, я поняла, он самый лучший отец на свете", - пишет Камалия про мужа.

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Кроме вышеперечисленного певица высоко ценит помощь Захура Украине и украинцам во время полномасштабной войны. "С того момента, как в феврале 2022 года началась война, Захур зарекомендовал себя как непоколебимый сторонник Украины, используя свою большую сеть контактов по всему миру, особенно в Пакистане, чтобы помогать Украине и ее народу через наши благотворительные организации, как внутри страны, так и за ее пределами", - отметила артистка.

Также Камалия добавила, что ее любовь к мужу не знает границ.

Камалия поздравила Мохаммада Захура с днем рождения, и призналась мужу в любви / instagram.com/kamaliyaofficial

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