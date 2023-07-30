"Подавали на развод": звезда Сніданку з 1+1 рассказала про кризис в браке

Неля Шовкопляс после 9 лет в браке учится заново принимать своего супруга.

https://stars.glavred.info/podavali-na-razvod-zvezda-snidanku-z-1-1-rasskazala-pro-krizis-v-brake-10489456.html Ссылка скопирована

Неля Шовкопляс рассказала про кризис в отношениях с мужем / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

Ведущая утреннего шоу Сніданок з 1+1 Неля Шовкопляс за внешним неиссякаемым оптимизмом скрывает личную драму. Ее тонкости она раскрыла в интервью для Алины Доротюк.

Так Шовкопляс призналась, что уже достаточно давно не живет с мужем. Проблемы в их браке начались еще до полномасштабной войны - супруги разъехались и даже подавали заявление на развод.

"Мы уже некоторое время не жили вместе. И подавали на развод. Но, видимо, оно так должно было случиться. Он рядом с нами живет, абсолютно во всем помогает с детьми. Это человек, которому я безгранично благодарна за все. За то, что он мужественно несет ответственность за нашу семью", - отмечает ведущая.

видео дня

Впрочем, она не вычеркнула мужа из своей жизни. По словам Шовкопляс, воспитанием двоих детей, двойняшек Тимофея и Матвея, они занимаются вместе, а также делают шаги на пути к восстановлению отношений.

"Это так странно, кого-то война разводит, а кого-то сводит. Кризис в наших отношениях начался за несколько месяцев до полномасштабного вторжения. У меня ощущение, что сейчас мы сделали очень большую переоценку ценностей. У меня нет ощущения, что наша история закончилась. Через полгода после начала войны, впечатление такое, что мы очень резко повзрослели и огромное количество претензий отпало. И ты видишь человека совершенно иначе. Ты начинаешь думать: "А возможно, еще стоит побороться еще за эти отношения. Возможно, можно что-то сделать. И мы сейчас находимся в процессе работы над ними", - поделилась Неля Шовкопляс.

Ранее украинская певица Тоня Матвиенко откровенно заговорила про первого мужа, имя и личность которого она так тщательно скрывает. Артистка рассказала, как складываются отношения между ними сейчас.

Также Кристина, жена Григория Решетника, рассказала про скорое появление девочки в их семье - когда они только создали семью, супруги мечтали про четверых детей. Сейчас у пары три мальчика.

Другие новости: