"Как жаль тебя, не могу!": Ефросинина сообщила о болезни Поляковой

Певице пришлось отменить новогодние концерты.
Певице Оля Полякова в канун Нового года пришлось отменить корпоратив из-за плохого самочувствия. Как оказалось, звезда заболела.
В одном из последних постов в Instagram Полякова написала, что главное – это беречь себя.
"Главное не загоняться, научиться отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала певица.
На этот пост отреагировала и Маша Ефросинина. Ведущая проговорилась, что Полякова заболела.
"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", - написала Ефросинина.
Ранее сообщалось, что Оля Полякова испугала фанатов болезненной худобой.
Автор: Сергей Кущ