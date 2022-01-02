"Как жаль тебя, не могу!": Ефросинина сообщила о болезни Поляковой

Оля Полякова заболела / instagram.com/polyakovamusic/

Певице Оля Полякова в канун Нового года пришлось отменить корпоратив из-за плохого самочувствия. Как оказалось, звезда заболела.

В одном из последних постов в Instagram Полякова написала, что главное – это беречь себя.

"Главное не загоняться, научиться отдыхать. Вспомнить, что ты у себя один самый дорогой человек, которого надо услышать, пожалеть, поберечь, наградить и похвалить!" – написала певица.

На этот пост отреагировала и Маша Ефросинина. Ведущая проговорилась, что Полякова заболела.

"Как жаль тебя, не могу! Но столько, сколько ты работала в эти месяцы... Выздоравливай, пожалуйста", - написала Ефросинина.

Оля Полякова заболела / instagram.com/polyakovamusic/

Ранее сообщалось, что Оля Полякова испугала фанатов болезненной худобой.