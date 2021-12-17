"Худая и нервная": Оля Полякова испугала фанатов болезненной худобой

Из-за нервов певица стремительно теряет вес.
Певица Оля Полякова очень востребована в украинском шоу-бизнесе. Перед новогодними праздниками у нее сумасшедшая загруженность - концерты, корпоративы, съемки и участие в крупных телепроектах.
Напряжение настолько высоко, что Полякова пожаловалась на свое психическое состояние на своей странице в Instagram - дескать хорошо, что похудела на нервной почве, но психика от перенагрузок страдает изрядно.
Результаты нервного похудения певица показала на фото в телесном боди - фигура у Поляковой и правда непередаваемая, но худоба начинает казаться болезненной.
"Предновогодний жесткий график положительно сказывается на фигуре, но не очень на психике! Поэтому я худая и нервная", - подписала фото певица.
Фанаты Поляковой не на шутку испугались за здоровье артистки: выглядит она, безусловно роскошно, но нервы ей посоветовали поберечь - хорошее самочувствие гораздо важнее модных веяний.
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