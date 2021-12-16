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Жена Дмитрия Гордона призналась, увела ли она его из предыдущей семьи

16 декабря 2021, 17:02
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Алеся Бацман разбила чары, сковывающие журналиста.

Алеся Бацман с мужем Дмитрием Гордоном / instagram.com/alesiabatsman

Украинская журналистка и супруга Дмитрия Гордона Алеся Бацман дала интервью Алине Доротюк на YouTube-канале DOROTYE, в котором рассказала правду о том, сломала ли она предыдущий брак своего мужа.

Дмитрий Гордон был трижды женат до встречи с Бацман. Впервые о их отношениях заговорили в прессе в 2011 году, когда журналисты пришли на светское мероприятие, как пара.

Тогда в СМИ появилось множество слухов о том, что Алеся Бацман "увела" Дмитрия Гордона от его третьей жены Елены Сербиной.

Алина Доротюк не удержалась, и спросила об этом инциденте непосредственно у участницы этого любовного треугольника - правда ли Бацман стала той составляющей, которая "разбила чары" Елены Сербиной? Потому что Гордон говорил, что его предыдущая жена его приворожила.

"Конечно неправда. Потому что когда мы с Димой стали встречаться, на тот момент и он, и я были абсолютно свободными людьми. Поэтому ни он не разбивал у меня никаких отношений, ни я не разбивала у него никаких отношений. Желтая пресса потому и желтая, потому что что-то пишет, не проверяя ту информацию, которую она выдает, основываясь на слухах или на том, что кому-то хотелось желаемое выдать за действительное. Но это же не меняет фактов", - мягко дала отпор нынешняя супруга Гордона.

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