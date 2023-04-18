"Как я могу нести ответственность за действия взрослого человека": Машу Ефросинину снова "атакуют" по поводу сестры

Маша Ефросинина прокомментировала то, как себя ведет ее сестра Лиза Ющенко.

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Маша Ефросинина рассказала о сестре / YouTube

Украинская телеведущая, волонтер, создательница фонда, помогающего женщинам и детям, пострадавших от российской агрессии Маша Ефросинина дала интервью порталу Liga.net.

В рамках интервью телеведущей снова задали вопрос о ее родной сестре Лизе Ющенко, которая с начала полномасштабного вторжения молчит о войне в Украине, а также продолжает жить свою жизнь с мужем россиянином, не прекращая посещать тусовки и светские мероприятия, публикуя это в своем Instagram.

На вопрос о том, чувствует ли Ефросинина ответственность за это, Мария ответила, что "конечно, нет."

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"Как я могу отвечать за поступки взрослого человека. Единственный, за кого я могу отвечать - это, наверное, мой сын. Я даже уже за поступки своей дочери не могу отвечать. А как я могу нести ответственность за действия человека, которой 37 лет, у которой своя семья, двое своих детей. Ну конечно нет", - говорит телеведущая.

Телеведущая Маша Ефросинина также добавляет, что ей не совсем понятен хейт по этому поводу.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина показала трогательное видео, как ее младший сын Саша вернулся на свою родную землю, в Украину. "Год мой сын не был дома... Дня не проходило, что бы он не просился в Киев. Очень сильное чувство - видеть, как он сейчас воспринимает все", - написала ведущая, радостно и нежно обнимая своего сына.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала о своем супруге Тимуре Хромаеве, который сейчас в рядах ВСУ воюет с русскими оккупантами – и о том, как она переносит разлуку. Рассказывая об этом во время записи интервью для YouTube-канала "Розмова" она даже не смогла сдержать слез.

"ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) – это страшно. Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он идет на фронт. Мне понадобилось много времени. Моя психика защищалась, она говорила: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то внутри попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю с тем, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Это уже происходит", – сказала Ефросинина.

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