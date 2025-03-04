Как выглядит сын Игоря Пелыха: парень сделал предложение любимой девушке

Кратко:
- Кому сделал предложение сын Игоря Пелыха
- Где он сделал романтическое признание
Старший сын трагически погибшего телеведущего Игоря Пелыха Иван, сделал предложение своей девушке.
О том, что в жизни молодого парня грядут изменения он написал на своей странице в Instagram.
Молодой человек опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует безымянный пальчик, на котором красуется обручальное кольцо. В посте избранница сына телеведущего отметила, что сказала "да".
Оказалось, что молодой человек Игорь Пелых сделал предложение девушке в Португалии. Для торжественного события Иван выбрал побережье Атлантического океана. Именно на фоне океана, его избранница продемонстрировала кольцо.
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Как ранее стало известно Главред, 20-летний молодой человек Иван Пелых, сын популярного телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в 2009 году, пошел служить ЗСУ и защищать Украину от российского оккупанта.
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