Как выглядит сын Игоря Пелыха: парень сделал предложение любимой девушке

Молодой человек опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует безымянный пальчик.

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Сын Игоря Пелыха Иван сделал предложение / Коллаж Главред, фото Википедия, Instagram/ivanpelykh

Кратко:

Кому сделал предложение сын Игоря Пелыха

Где он сделал романтическое признание

Старший сын трагически погибшего телеведущего Игоря Пелыха Иван, сделал предложение своей девушке.

О том, что в жизни молодого парня грядут изменения он написал на своей странице в Instagram.

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Молодой человек опубликовал фото, на котором его возлюбленная демонстрирует безымянный пальчик, на котором красуется обручальное кольцо. В посте избранница сына телеведущего отметила, что сказала "да".

Оказалось, что молодой человек Игорь Пелых сделал предложение девушке в Португалии. Для торжественного события Иван выбрал побережье Атлантического океана. Именно на фоне океана, его избранница продемонстрировала кольцо.

Сын Игоря Пелыха сделал предложение девушке / Фото Instagram/insideourdreams

Она сказала "Да" / Фото instagram.com/insideourdreams

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Как ранее стало известно Главред, 20-летний молодой человек Иван Пелых, сын популярного телеведущего Игоря Пелыха, который погиб в 2009 году, пошел служить ЗСУ и защищать Украину от российского оккупанта.

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