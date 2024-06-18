Как увеличить губы в домашних условиях: лайфках от голливудской актрисы

Энн Хэтауэй показала, как увеличить губы в домашних условиях;

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Энн Хэтэуэй показала, как увеличить губы / Коллаж Главред, фото Instagram/annehathaway

Американская актриса Энн Хэтэуэй, которая лишь месяц назад появилась в социальной сети ТикТок, показала удивительный трюк для пухлых губ.

По данным Page Six, 41-летняя актриса фильма "Дьявол носит Prada", которая играет главную роль в новой рекламной кампании популярного бренда, в клипе носит черный халат Versace с монограммой, сидя в кресле для макияжа и демонстрируя, как увеличить объем своих губ.

В клипе Хэтэуэй рассказывает, что во время съемок кампании она взглянула на монитор и "заметила", как ее "верхняя губа выглядела немного… увядшей". Актриса, которой в клипе делал прическу стилист Адир Абергель, взяла у него шпильку.

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"Я как бы стимулировала свою губу, чтобы попытаться вернуть туда приток крови, попытаться улучшить кровообращение, и все посмотрели на меня так, будто у меня три головы", — сказала она в клипе. Однако звезда "Отверженных" предупредила, что можно зайти слишком далеко. Она предупреждает, что нужно это сделать легко.

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Напомним, ранее легендарный британский актер и рыцарь-бакалавр, сэр Иен Маккеллен упал со сцены во время спектакля по пьесе Шекспира и был срочно госпитализирован.

Незадолго до нее умерла Нишель Николс - американская актриса и певица, которая заслужила всенародную любовь и популярность благодаря роли лейтенанта Нийота Ухуры из киновселенной Star Trek (Звездный путь).

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