Как сейчас выглядит синекожая Дива Плавалагуна из фильма "Пятый элемент"

Инопланетное очарование Майвенн сохраняет и за пределами съемочной площадки даже в наши дни.

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Майвенн сыграла Диву Плавалагуну в бессоновском "Пятом элементе" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В 1997 году французский режиссер и продюсер Люк Бессон представляет миру фантастический боевик "Пятый элемент". Лента имела оглушительный успех среди зрителей, и была крайне успешной в прокате.

История стара как мир: Вселенной угрожает всеобъемлющее зло, остановить которое могут пять элементов - вода, огонь, земля, воздух и любовь. Спасти мир от плохих парней предстоит неудачливому таксисту, в прошлом военному, Корбену Далласу (Брюс Уиллис) и очаровательной инопланетянке Лилу (Милла Йовович).

Ключевой фигурой в сюжете стала Дива Плавалагуна - оперная певица и хранительница 4 элементов. Ее сыграла актриса и режиссер Майвенн, которая на момент начала съемок была гражданской супругой Люка Бессона.

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Плавалагуна запомнилась зрителям своим необычным обликом и виртуозным исполнением арии "Il dolce suono" из оперы "Лючия ди Ламмермур" композитора Гаэтано Доницетти (в фильме Дива поет голосом оперной певицы Инвы Мулы).

Внешность инопланетянки была разработана Джоном Коппингером, который создавал персонажей для Звездных войн, а ее платье - французским модельером Жаном Полем Готье. Дива Плавалагуна - один из ключевых женских персонажей "Пятого элемента".

Майвенн в образе Дивы Плавалагуны в фильме "Пятый элемент" / imdb.com

На момент начала съемок Майвенн и Люк Бессон уже пять лет состояли в гражданском браке - они стали сожительствовать, когда актрисе было всего 16 лет. На съемочной площадке у режиссера закрутился роман с Миллой Йовович, так что после "Пятого элемента" Майвенн ушла в свободное плаванье.

Она решила попробовать свои силы в режиссуре, что, к слову, удалось ей с большим успехом. К примеру, ее третья режиссерская работа, фильм "Полиcc", получила приз жюри Каннского кинофестиваля (2011).

Сейчас ожидается выход исторической драмы 47-летней Майвенн "Жанна Дюбарри", в которой режиссер вместе с Джонни Деппом сыграла главные роли.

Как Майвенн выглядит сейчас / instagram.com/maiwennofficial

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