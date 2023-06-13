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Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

Анна Подгорная
13 июня 2023, 00:35 обновлено 13 июня, 00:35
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Жан Рено и Рёко Хиросуэ составили трогательную пару - вопреки всем различиям, отец и дочь оказались феноменально похожими.
Рёко Хиросуэ, Жан Рено, Мишель Мюллер
Рёко Хиросуэ сыграла Юми в фильме Люка Бессона "Васаби" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

В молодости Юбер Фьорентини состоял на службе в Японии, где встретил прекрасную Мико. Их роман был похож на сказку, правда, без счастливого конца: женщина в один миг оборвала с ним все связи, не сказав ни слова.

19 лет спустя Фьорентини, уже состоявшийся полицейский, который разочаровался в жизни и практически живет на работе, после неприятного инцидента отстранен от службы. И очень кстати: его вызывают в Японию - Мико умерла и оставила ему наследство.

Им оказывается 19-летняя Юми - дочь Мико и Юбера, о существовании которой Фьорентини не догадывался. Погибшая возлюбленная завещала ему присматривать за девушкой, ведь со дня на день она станет совершеннолетней и получит доступ к своему банковскому счету. На нем лежат миллионы долларов, которые принадлежат якудза, которые убили Мико. Юбер в компании своего давнего друга Момо защищает Юми, к которой все больше проникается отцовскими чувствами.

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В 2001 году французский продюсер и режиссер Люк Бессон выдал очередной фильм, который на долгое время завоевал любовь зрителей - "Васаби". Очаровательные герои, нетривиальная детективная история, перестрелки, любовь и дружба - все это заиграло новыми красками на фоне экзотичного для европейского зрителя Токио.

К тому же актерский состав у Бессона получился как всегда непробиваемым - Жан Рено, который с невозмутимым видом крошит врагов, Мишель Мюллер, на которого без улыбки не взглянешь, и Рёко Хиросуэ, которая не только не потерялась на фоне более взрослых и опытных актеров, но и стала очень органичным дополнением их динамического трио.

Рёко Хиросуэ и Жан Рено
Рёко Хиросуэ и Жан Рено в фильме "Васаби" сыграли отца и дочь / imdb.com

Японской актрисе и певицу Рёко Хиросуэ был 21 год, когда "Васаби" принес ей популярность за пределами родной страны. Она не знала французского (свои реплики она заучивала на слух), но отлично влилась в типичный "бессоновский" боевик.

Карьеру Хиросуэ начала в 14 лет - была моделью, актрисой сериалов и фильмов. Впрочем, свою деятельность уже 42-летняя Рёко продолжает и сейчас, правда, сосредоточилась на кинематографе родной Японии. В 2008 году она даже снялась в оскароносном фильме "Ушедшие".

Рёко Хиросуэ
Как Рёко Хиросуэ выглядит сейчас / instagram.com/hirosue_staff

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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