Как сейчас выглядит милашка Юми из фильма Люка Бессона "Васаби"

В молодости Юбер Фьорентини состоял на службе в Японии, где встретил прекрасную Мико. Их роман был похож на сказку, правда, без счастливого конца: женщина в один миг оборвала с ним все связи, не сказав ни слова.
19 лет спустя Фьорентини, уже состоявшийся полицейский, который разочаровался в жизни и практически живет на работе, после неприятного инцидента отстранен от службы. И очень кстати: его вызывают в Японию - Мико умерла и оставила ему наследство.
Им оказывается 19-летняя Юми - дочь Мико и Юбера, о существовании которой Фьорентини не догадывался. Погибшая возлюбленная завещала ему присматривать за девушкой, ведь со дня на день она станет совершеннолетней и получит доступ к своему банковскому счету. На нем лежат миллионы долларов, которые принадлежат якудза, которые убили Мико. Юбер в компании своего давнего друга Момо защищает Юми, к которой все больше проникается отцовскими чувствами.
В 2001 году французский продюсер и режиссер Люк Бессон выдал очередной фильм, который на долгое время завоевал любовь зрителей - "Васаби". Очаровательные герои, нетривиальная детективная история, перестрелки, любовь и дружба - все это заиграло новыми красками на фоне экзотичного для европейского зрителя Токио.
К тому же актерский состав у Бессона получился как всегда непробиваемым - Жан Рено, который с невозмутимым видом крошит врагов, Мишель Мюллер, на которого без улыбки не взглянешь, и Рёко Хиросуэ, которая не только не потерялась на фоне более взрослых и опытных актеров, но и стала очень органичным дополнением их динамического трио.
Японской актрисе и певицу Рёко Хиросуэ был 21 год, когда "Васаби" принес ей популярность за пределами родной страны. Она не знала французского (свои реплики она заучивала на слух), но отлично влилась в типичный "бессоновский" боевик.
Карьеру Хиросуэ начала в 14 лет - была моделью, актрисой сериалов и фильмов. Впрочем, свою деятельность уже 42-летняя Рёко продолжает и сейчас, правда, сосредоточилась на кинематографе родной Японии. В 2008 году она даже снялась в оскароносном фильме "Ушедшие".
Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.
Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.
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