Как сейчас выглядит главная героиня мини-сериала Королек - птичка певчая - 59-летняя Айдан Шенер

Айдан Шенер - как выглядит сейчас звезда сериала Чалыкушу / Коллаж

Турецкая актриса Айдан Шенер проделала долгий путь от девочки из бедной семьи до культовой красавицы, на месте которой мечтала оказаться каждая девушка.

Айдан Шенер - звезда драматического мини-сериала по мотивам романа Решата Нури Гюнтекина Королек - птичка певчая (Чалыкушу). Там она сыграла главную роль - сильной и независимой, но в то же время глубокой и ранимой девушки по имени Фериде. За развитием ее отношений с кузеном Кямраном следили миллионы зрителей по всему миру.

Шенер до "Королька" успела завоевать титул Мисс Турция, и даже представить свою страну на конкурсе Мисс Мира в 1981 году, уступив победу участнице из Венесуэлы.

После конкурса красоты девушка совмещала работу модели с актерской карьерой, а громкий титул обеспечивал ей главные роли. Так в 1986 году, когда вышел "Королек" 23-летняя Шенер проснулась известной не только в Турции, но и во всем мире.

Повторить оглушительный успех Айдан не удалось, даже несмотря на то, что она продолжала активно сниматься. Не сложилась и личная жизнь турецкой красавицы: она вышла замуж по большой любви за футболиста Айхана Акбина. Женщина подарила супругу дочь Эджем (она унаследовала красоту матери, однако решила связать свою жизнь с архитектурой), однако этого ему было недостаточно. Акбина злила популярность жены, он мечтал, чтобы она стала примерной домохозяйкой, из-за чего пара постоянно ссорилась. Так длилось почти десять лет, пока Айхан не подарил Шенер на День рождения паранджу. Актриса не оценила такой подарок, забрала вещи и дочь, и навсегда покинула мужа.

Айдан Шенер - как выглядит сейчас звезда сериала Королек - птичка певчая / instagram.com/aydannsener

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Сейчас Айдан Шенер 59 лет. Время от времени она появляется на экранах в качестве приглашенной гостьи, однако к публичности не стремится. Актриса ведет размеренную жизнь в собственном особняке, а также является активисткой по защите прав животных.

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