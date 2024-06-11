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Как проявлялась болезнь Заворотнюк: коллеги вспомнили первые симптомы

Алена Кюпели
11 июня 2024, 10:49
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Анастасия Заворотнюк стала интенсивно терять зрение и видела очень плохо.
Муж Заворотнюк находился с актрисой до последнего
Муж Заворотнюк находился с актрисой до последнего / Коллаж Главред, фото скриншот

1 июня в террористической России похоронили популярную российскую актрису Анастасию Заворотнюк. Ее коллеги вспоминают то, как начали проявляться симптомы страшной болезни, которая забрала актрису.

Ее коллега Елена Старостина вспомнила, когда она всерьез обеспокоилась ее здоровьем.

Коллеги покойной актрисы во время шоу "Звезды сошлись" на пропагандистском канале НТВ поделились воспоминаниями о состоянии Анастасии Заоротнюк до того, как ей поставили неизлечимый диагноз.

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Актриса и телеведущая Елена Старостина однажды на съемках попросила сделать ей текст сценария побольше. Однажды сценаристы приносят папку, а из нее выпадают листы бумаги, на каждом из которых текст напечатан так крупно, что едва влезает одно предложение. Оказалось, что это текст сценария для Анастасии Заворотнюк.

"И вот мы с Настей между сценами разговариваем: "У меня тоже зрение падает", "И у меня! Я тоже ничего не вижу". То есть тогда на съемках у нее резко падало зрение", - вспоминает Старостина.

Кто такая Анастасия Заворотнюк?

Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Другие коллеги рассказывали, что у Заворотнюк были сильные головные боли. И иногда во время концертов, актрисе давали коньяк, чтобы головная боль стала не такая интенсивная.

Анастасия Заворотнюк умерла - что известно:

Напомним, 30 мая стало известно о смерти российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая много лет боролась с раком головного мозга. На личной странице Анастасии в соцсетях появился пост с трагическими известиями.

ранее дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, которая живет свою лакшери-жизнь не в "любимой" России, а в Дубае, рассказала о здоровье. Но не мамином, а своем.

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