Как не стоит идти на первое сентября: ужасные образы звездных родителей из РФ

Российские звезды "знают толк" в школьной моде.

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Российские звезды провели своих детей в первый класс. Кто как смог, Коллаж Главред, фото Instagram/volochkova_art, Mila_gritsenko

Можно бесконечно смотреть на три вещи - сами знаете какие. Правда, сюда также можно добавить бавовну на российских болотах, а также то, как одеваются российские звезды на линейки к своим отпрыскам.

Как правило - выглядят они как актрисы к фильмам для взрослых, которые пытаются молодиться за счет своих детей.

Яркий пример - блогерша Мила Гриценко. Она прославилась тем, что проводила марафоны по похудению. Сама же она выглядит как силиконовая кукла. Всему виной - множество пластических операций, среди которых маммопластика, кооррекция носа, удаление ребер и прочие процедуры.

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На своей странице в Instagram она опубликовала видео, где показала, как собирается пойти на школьную линейку к своему сыну. В частности, Гриценко надела короткую плисерованную убку, завязала белую рубашку под грудью, надела белые гольфы и галстук. Старшеклассники, скорее всего, оценят образ российской мамаши.

Мила Гриценко и ее образ / Скриншот Instagram/milagritsenko

Еще одна "звезда" школьных линеек - патронесса украинского реппера Джигана, который уже много лет смирно сидит у нее под каблуком. Оксана Самойлова каждый раз удивляет тем, как одевает своих маленьких дочек и себя. На этот раз она пришла практически в трусах на школьную линейку.

Из ее брюк-палаццо торчали мужского кроя трусы, а вверху болтался укороченный жакет, который едва ли прикрывал полоску на сделанной груди. Кстати, сами же подписчики Самойловой взорвались в комментариях, указывая на недопустимость такого образа на школьной линейке.

Оксана Самойлова, подкаблучник, трусы / Скриншот Instagram/oksanasamoylova

Еще одна звезда, которая пригшла на линейку к сыну в одежде с милитари-принтом - Эвелина Бледанс. Ранее российская актриса и путинистка Эвелина Бледанс рассорилась со своим бывшим мужем, который живет в Украине. Полностью они прекратили общение после того, как российский диктатор Путин напал на Украину 24 февраля 2022 года.

На школьную линейку к сыну она надела мини юбку в стиле милитари, жакет и сандали. Таким образом "звезда" наверняка хочет выслужиться перед своим террористом и диктатором.

Бледанс в стиле милитари / Скриншот Instagram/bledans

Еще одна звезда, которая радует своими нелепыми образами - Анастасия Волочкова. На линейке, куда балерина отправилась поздравить дочь своей домработницы, она оказалась в "пижамной" майке, на высоченных каблуках и с теплой шалью. Волочкова, как обычно, выглядела нелепо и странно.

Родная дочь не пустила Волочкову на линейку / Скриншот Instagram/volochkova_art

Напомним, ранее Анастасия Волочкова угодила в скандал, но на этот раз не с бокалом и шпагатом, а в разборки, касающиеся ее дочери. Конфликт случился из-за того, что ученикам элитного лицея, где обучалась дочь Волочковой, выдали ограниченное количество билетов на выпускной - по три билета на руки.

Ранее также стало известно о том, что Волочкова нашла себе кавалера взамен женатого Джигурды. Новый "лучший друг" Прохор Шаляпин предпочитает женщин постарше.

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