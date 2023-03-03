Певица-путинистка Маша Распутина оголтело вызверилась на уехавших из РФ артистов

Певица-путинистка Маша Распутина попросту призвала ужесточить наказание для уехавших из РФ артистов - вплоть до смертной казни.

Маша Распутина / коллаж фото ua.depositphotos.com

Скандально известная звезда низкопробной российской поп-музыки 1990-х Маша Распутина решила внести свою лепту в шельмование артистов, которые решили покинуть РФ после того, как Путин начал полномасштабное военное вторжение в Украины.

В эфире шоу "Ты не поверишь" на пропагандистском канале НТВ она и решила изрыгнуть свою порцию желчи. Распутина попросту призвала ужесточить наказание и "социальную отмену" для опальных звезд. И даже подвергнуть их смертной казни - через расстрел и повешение.

"Всех на виселицу, всех расстрелять", — заявила Распутина.

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Напомним, ранее известный российский актер, режиссер руководитель театра имени Олега Табакова и закоренелый путинист Владимир Машков назвал 'нелюдями' противников войны.

Его дочь, актриса Мария Машкова, в свою очередь убеждена в неопровержимости преступления Путина против Украины и мира, за что его, а также самого Машкова, как преданного слуги путинской тирании, будет ждать трибунал.

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