Ведущий рассказал, как мать Тодоренко реагирует на хейт дочери-предательницы

Сергей Середа высказался о матери Тодоренко, которая молчит о войне в Украине.

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Сергей Середа заговорил про семью Тодоренко / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/reginatodorenko

Коротко:

Мать Тодоренко звонила Середе и пыталась защитить дочь

Друг из РФ пытался "спасать" украинцев

Музыкальный продюсер и комик Сергей Середа рассказал о том, как мать Тодоренко реагирует на хейт своей дочери-предательницы Регины.

Как рассказал артист телеведущему Анатолию Анатоличу в проекте "Города", неожиданно для него, мать Тодоренко вышла с ним на связь.

"Эта (Регина Тодоренко – авт.) вообще кончелига. Она же из Поселка (одесский микрорайон – авт.). Что-то ее мама писала мне, заступалась за нее. Я вообще думаю, что таких персонажей надо забывать", - рассказал он.

Кроме того, он рассказал о том, как его российский друг порывался "спасать" украинцев. "Если еще в начале вторжения что-то кто-то мне писал, то все эти разговоры тогда и закончились. У меня был хороший друг, который жил в Одессе, а потом вернулся домой в Москву. И когда началось полномасштабное вторжение, он мне написал: "Держитесь, мы вас скоро освободим". А я спрашиваю, от кого. Это просто промывка мозгов", - поделился шоумен.

Кто такая Регина Тодоренко? Регина Тодоренко - ведущая, актриса, певица украинского происхождения. Бывшая участница группы Real O. Получила известность благодаря тревел-шоу "Орел и решка". Живет и строит карьеру в РФ даже после начала полномасштабной войны. В связи с этим с сентября 2022 находится под санкциями Украины.

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Отметим, недавно предательницу Регину Тодоренко заподозрили в беременности. Ведущая опубликовала снимок с отдыха и поклонники решили, что она ждет третьего ребенка.

А также ранее Тодоренко рассказала, что вместе с детьми и мужем-путинистом Владом Топаловым, отправилась на Мальдивы. Но, в то же время, пожаловалась, как она устала и призналась, что совсем без сил.

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