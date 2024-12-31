Как изменилась Елена Зеленская за год - до и после

Кратко:
- Владимир и Елена Зеленские традиционно поздравили всех с Новым годом
- Первая леди покорила своим безупречным вкусом
Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом вместе со своим мужем – Владимиром Зеленским.
На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала фото, на котором показала свой праздничный вид.
Стоит отметить, что супруги каждый год поздравляют украинцев с праздником.
В прошлом году Елена выбрала для поздравления белую вышитую рубашку и черную приталенную юбку.
В этом же году она также одела белую рубашку, дополнив ее шикарным украшением на шее и черный низ. Супруга президента выбрала легкую укладку и искренне улыбается на снимке.
Елена Зеленская - последние новости по теме
Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.
А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".
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Кто такая Елена Зеленская?
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
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