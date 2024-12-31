Как изменилась Елена Зеленская за год - до и после

Елена Зеленская с достоинством провела 2024 год.

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Елена Зеленская показала стильный лук во время поздравления украинцев / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Кратко:

Владимир и Елена Зеленские традиционно поздравили всех с Новым годом

Первая леди покорила своим безупречным вкусом

Первая леди Украины Елена Зеленская поздравила украинцев с Новым годом вместе со своим мужем – Владимиром Зеленским.

На своей странице в соцсетях Зеленская опубликовала фото, на котором показала свой праздничный вид.

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Стоит отметить, что супруги каждый год поздравляют украинцев с праздником.

В прошлом году Елена выбрала для поздравления белую вышитую рубашку и черную приталенную юбку.

Елена Зеленская в 2023 году / фото: t.me, Елена Зеленская

В этом же году она также одела белую рубашку, дополнив ее шикарным украшением на шее и черный низ. Супруга президента выбрала легкую укладку и искренне улыбается на снимке.

Елена Зеленская в 2024 году / фото: t.me, Елена Зеленская

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, недавно Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом.

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

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Кто такая Елена Зеленская? Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95". Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

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