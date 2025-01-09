"Как это все надоело": Роднянский рассказал, что с ним происходит в США

Александр Роднянский вышел на связь в соцсетях.

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Александр Роднянский находится в США / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александр Роднянский

Вы узнаете:

Александр Роднянский обратился к поклонникам

Продюсер высказался о пожарах в США

Украинский продюсер Александр Роднянский, который проживает в Лос-Анджелесе, где сейчас происходит настоящая катастрофа из-за пожаров, рассказал, что с ним происходит.

Как заявил продюсер на своей странице в соцсетях, многие его знакомые уже остались без домов.

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"Такое впечатление, что и природа начала войну против человека. Лос-Анджелес в огне пожаров. У многих знакомых сгорели дома дотла. Только в 10 минутах от того места, где мы живем в этом прекрасном городе. Это происходит не впервые. Но такого масштаба пожаров, кажется, не было никогда. Как это все надоело...", - написал Роднянский.

Также он уточнил, что уже эвакуировали тысячи человек из-за катастрофы.

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Ранее Главред рассказывал, что певица Алина Гросу привезла мужа-россиянина в Украину. Вместе пара живет в США, а на зимних каникулах отдыхает на родине артистки.

Также третья жена Сергея Тигипко, модель, блогерша и бизнесвумен Алла Зиневич, призналась, почему политик не фотографируется с ней и их общими детьми.

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Кто такой Александр Роднянский? Александр Роднянский - украинский режиссёр, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар". С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.

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