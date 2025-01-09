"Как это все надоело": Роднянский рассказал, что с ним происходит в США

Вы узнаете:
- Александр Роднянский обратился к поклонникам
- Продюсер высказался о пожарах в США
Украинский продюсер Александр Роднянский, который проживает в Лос-Анджелесе, где сейчас происходит настоящая катастрофа из-за пожаров, рассказал, что с ним происходит.
Как заявил продюсер на своей странице в соцсетях, многие его знакомые уже остались без домов.
"Такое впечатление, что и природа начала войну против человека. Лос-Анджелес в огне пожаров. У многих знакомых сгорели дома дотла. Только в 10 минутах от того места, где мы живем в этом прекрасном городе. Это происходит не впервые. Но такого масштаба пожаров, кажется, не было никогда. Как это все надоело...", - написал Роднянский.
Также он уточнил, что уже эвакуировали тысячи человек из-за катастрофы.
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Кто такой Александр Роднянский?
Александр Роднянский - украинский режиссёр, продюсер и сценарист, медиаменеджер, основатель телеканала "1+1". Возглавлял российскую корпорацию "СТС Медиа" и вывел её на американскую биржу NASDAQ. Четырёхкратный номинант на премию Американской киноакадемии "Оскар".
С началом нападения России на Украину занял мощную проукраинскую позицию и активно ведет соцсети, поддерживая Украину.
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