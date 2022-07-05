УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилось

5 июля 2022, 23:06

Официальное лицо попыталось эротично укусить клубнику на камеру.

Мария Захарова
Мария Захарова vs эротика/ Скриншот

Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, не только публично танцует под "Калинку", а и любит пожевать клубничку.

Соответствующим видео сама она поделилась на своей странице в Телеграмм.

"Кринж-тревога": Друг прислал на днях, но я был уверен, что это приличный дипфейк. Но кому нужны дипфейки?" - написал в своем твиттер-аккаунте журналист-расследователь Bellingcat Христо Гроздев, которому на глаза попалась Захарова, неумело облизывающая клубнику.

Отметим, что комментаторы тут же отреагировали на это видео. "У нее делириум", "Как это развидеть", "Купите мне новую пару глаз" и прочие. Кстати, никто по достоинству так и не оценил эротичные попытки одной из главных обманщиц Кремля.

Читайте также"Присвоить наш борщ нельзя": Клопотенко ответил на "хотелки" Захаровой

Напомним, ранее Захарова утверждала, что голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли специально "позвали" в Украину ‒ для того, чтобы отвлечь мировую общественность от эвакуации мирных жителей из Мариуполя.

Мария Захарова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:07

Целили в важный объект: подробности ракетного удара РФ по Хмельницкой области

00:01

Шеф-редактор Дизель Шоу извинился за "политическую хвойду" перед Мишиной

05 июля, вторник
23:37

59-летний Квентин Тарантино стал отцом в второй раз

23:34

Российская армия достигла своего пика: Арестович удивил прогнозомВидео

23:22

Ограничения перемещений по стране: Сеть взорвалась мемами из-за решения ГенштабаФотоВидео

Реклама
23:06

"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилосьВидео

22:49

Оккупанты нанесли массивный ракетный удар по Украине: ПВО отработалиВидео

22:35

В СНБО спрогнозировали смену власти в РФ и рассказали о преемнике ПутинаВидео

22:28

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря: как спасти свое здоровьеВидео

22:15

48-летняя Виктория Бекхэм показала себя в кружевах и латексе на обложке модного глянца

21:59

Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали срокиВидео

21:45

"Впредь не принимать без меня решений": Зеленский строго ответил на ограничения для военнообязанныхВидео

21:43

Победа Украины в войне с РФ: Данилов назвал главное условие и вероятные срокиВидео

21:38

"Грехи замаливает": Приходько наехала на Лободу за ее визит в ИрпеньВидео

21:34

РФ перебросила в Украину последнее подразделение, которое еще не было на войне – АрестовичВидео

21:21

Россия захотела вернуть часть Баренцева моря: в Норвегии жестко ответилиВидео

20:59

Ракетный удар РФ: в Хмельницкой области рассказали о "прилетах"

20:52

Как заменить кондиционер для стирки: 3 эффективных способа вместо "магазинной химии"

20:40

"Мы знаем только 10%": в Германии выявили 200 русских шпионов и их куратора - Bild

20:35

В Минобороны анонсировали цифровизацию воинского учета через ДиюВидео

Реклама
20:26

Травести-дива Монро призналась, готова ли идти в армию, если ей вручат повестку

20:04

"Смерть Путина в двух иглах": шоумен Горбунов сравнил русского диктатора с Кощеем

20:04

"Уже достали 8 осколков": знаменитого украинского актера тяжело ранили на фронтеВидео

19:59

Главные битвы войны с РФ: офицер ЦАХАЛ назвал два ключевых городаВидео

19:45

Гороскоп на завтра 6 июля 2022: Тельцам - большая удача, Скорпионам – интриги, Водолеям – денежное чутье

19:40

Старый дед: Путин чуть не уснул во время доклада ШойгуВидео

19:39

Украину завалит градом и зальет дождями: синоптики назвали дату резкого похолоданияВидео

19:37

Русские испугались украинских атак и усилили охрану Крымского моста - росСМИВидео

19:37

Главная задача для России сегодня - это прекращение военных действиймнение

19:36

Выезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешениеВидео

19:32

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

19:17

The Rolling Stones и Guns N' Roses ярко поддержали Украину на концертах в ЛондонеВидео

18:47

"Военные за автоматы хватались, не могли угомонить": "ДНРовцы" планируют побеги из российских войскВидео

18:45

ВСУ вооружат британскими САУ и дронами-камикадзе для ударов по оккупантам - ДжонсонВидео

18:38

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз - первые подробности

18:34

Могут ли военнообязанные уехать из места жительства в Украине: детальное объяснение

18:28

Бориса Баума выгнали из КРАИЛ после скандала с 1XBet, но лицензии у россиян не отобрали

18:14

Удар ВСУ на Херсонщине: уничтожен склад врага с ГСМ, вертолеты "покрошили" оккупантовВидео

18:03

Самое вкусное и очень простое императорское варенье из смородины: простой рецептВидео

17:46

В Минобороны раскрыли новую тактику ВСУ против российских оккупантовВидео

Реклама
17:44

В Днепре сбили 6 российских ракет: появилось видео мощной работы ПВОВидео

17:33

Переезд и большие перемены: 3 знака зодиака начнут жизнь с чистого листа до конца 2022 годаВидео

17:20

На Харьковщине ВСУ под вражеским огнем корректируют украинскую артиллерию и уничтожают оккупантовВидео

17:14

Бывшая Остапчука ответила на обвинения и призвала ведущего "прекратить террор"

17:13

"Леша, Валера, Саня и Вова - вперед": автор хита о Байрактаре выложил яркую песню о войнеВидео

16:59

Новые правила передвижения по Украине для военнообязанных: Залужный назвал важные деталиВидео

16:56

РФ накрыла Славянск мощным огнем: есть жертвы и раненые, в городе пожарыВидео

16:51

За Украину на фронте погиб 20-летний француз: что о нем известноВидео

16:45

"Плесень в мозгах": Лолиту раскритиковали за "голое" видео в простынке и рассуждения о болиВидео

16:40

Дочь "путинистки" Шукшиной превращается в Халка: фото поразило сеть

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять