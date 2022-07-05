"Как это развидеть": "пресс-алкаше" Захарова эротично попыталась поесть клубники, но у нее не получилось

Мария Захарова vs эротика/ Скриншот

Официальная представительница российского МИДа Мария Захарова, не только публично танцует под "Калинку", а и любит пожевать клубничку.

Соответствующим видео сама она поделилась на своей странице в Телеграмм.

"Кринж-тревога": Друг прислал на днях, но я был уверен, что это приличный дипфейк. Но кому нужны дипфейки?" - написал в своем твиттер-аккаунте журналист-расследователь Bellingcat Христо Гроздев, которому на глаза попалась Захарова, неумело облизывающая клубнику.

Cringe alert.

(A friend sent it on the other day but i was sure it was a decent deep fake. But who needs deep fakes?) pic.twitter.com/Nr2OxIvaR1 July 4, 2022

Отметим, что комментаторы тут же отреагировали на это видео. "У нее делириум", "Как это развидеть", "Купите мне новую пару глаз" и прочие. Кстати, никто по достоинству так и не оценил эротичные попытки одной из главных обманщиц Кремля.

Читайте также"Присвоить наш борщ нельзя": Клопотенко ответил на "хотелки" Захаровой

Напомним, ранее Захарова утверждала, что голливудскую актрису и посла доброй воли ООН Анджелину Джоли специально "позвали" в Украину ‒ для того, чтобы отвлечь мировую общественность от эвакуации мирных жителей из Мариуполя.