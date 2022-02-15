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Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе

15 февраля 2022, 18:58
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Ведущая для мужа надела соблазнительный купальник.

Катя Осадчая позировала в цельном купальнике у бассейна / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила День святого Валентина с мужем Юрием Горбуновым.

Пара устроила себе спа-отдых в одном из лучших отелей Киева Hilton. Для празднования ведущая выбрала цельный синий купальник с надписью "Идеальная (Perfect)".

Облик Осадчей полностью соответствовал такой характеристике - на фотографиях, которыми модель делилась в сторис на своей странице в Instagram, ее подтянутая фигура была близка к совершенству.

Ведущая уверенно демонстрировала свое тело у бассейна: сперва сделала сэлфи, затем приняла томную позу, вскинув руку в победном жесте.

Затем пару ждал романтический ужин с шампанским и лепестками роз в ресторане.

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Катя Осадчая на свидание с Юрием Горбуновым надела "идеальный" купальник подчеркивающий фигуру / instagram.com/kosadcha

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Ранее Катя Осадчая трогательно поздравила мужа, шоумена Юрия Горбунова с деревянной свадьбой - супруги отметили 5 лет законного брака.

Леся Никитюк поделилась фото из отдыха в Пхукете, на котором позировала в крайне откровенном бикини, едва скрывающем грудь ведущей.

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