Как девочка: Катя Осадчая на свидании с Горбуновым показала идеальное тело во всей красе

Катя Осадчая позировала в цельном купальнике у бассейна / instagram.com/kosadcha

Модель и телеведущая Катя Осадчая показала, как отметила День святого Валентина с мужем Юрием Горбуновым.

Пара устроила себе спа-отдых в одном из лучших отелей Киева Hilton. Для празднования ведущая выбрала цельный синий купальник с надписью "Идеальная (Perfect)".

Облик Осадчей полностью соответствовал такой характеристике - на фотографиях, которыми модель делилась в сторис на своей странице в Instagram, ее подтянутая фигура была близка к совершенству.

Ведущая уверенно демонстрировала свое тело у бассейна: сперва сделала сэлфи, затем приняла томную позу, вскинув руку в победном жесте.

Затем пару ждал романтический ужин с шампанским и лепестками роз в ресторане.

Реклама

Катя Осадчая на свидание с Юрием Горбуновым надела "идеальный" купальник подчеркивающий фигуру / instagram.com/kosadcha

Читайте такжеКатя Осадчая показала крепкую грудь и пресс в платье с пикантным вырезом

Ранее Катя Осадчая трогательно поздравила мужа, шоумена Юрия Горбунова с деревянной свадьбой - супруги отметили 5 лет законного брака.

Леся Никитюк поделилась фото из отдыха в Пхукете, на котором позировала в крайне откровенном бикини, едва скрывающем грудь ведущей.

Другие интересные новости: