Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной: "Дальше еще больше!"

Ведущие отмечают первую круглую дату в их браке.
Звездные телеведущие и самая примерная семейная пара украинского шоу-бизнеса Катя Осадчая и Юрий Горбунов сегодня отмечают деревянную свадьбу.
Супруги празднуют пятилетнюю годовщину их официального брака. В социальных сетях они трогательно поздравили друг друга с этим семейным и очень личным для каждой пары праздником.
"Сегодня наш совместный маленький юбилей - пять лет нашему браку. Спасибо, что ты у меня есть, за пять лет мы многое успели :) Спасибо за твою любовь, за то, что нам никогда не бывает грустно вместе, и за все наши приключения, дальше еще больше! А все остальное скажу лично ❤️" - оставила нежное послание для Горбунова Катя Осадчая.
Ее звездный муж не остался пере дней в долгу - шоумен поделился нежными домашними фото с Осадчей, и вновь, как впервые, признался ей в любви: "Нашему официальному браку - 5 лет!! Невероятно!! Как один день!! Спасибо тебе, любимая, за наших деток, за наши будни и выходные!!! Спасибо за то, что ты у меня есть!! Я тебя люблю!!!❤️"
Звездную пару поздравили с их пятой годовщиной Ольга Сумская, Лилия Пустовит, Александр Педан, Андрей Доманский, а также целая армия поклонников, которые с замиранием сердца ежедневно наблюдают за семейной идилией Горбунова и Осадчей.
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